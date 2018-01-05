SON DAKİKA

Okul servisi ile otomobil böyle çarpıştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde okul servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı, okul servis midibüsünün arkasında seyir halinde olan bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Okul servisi ile otomobil böyle çarpıştı
M.Y. yönetimindeki servis midibüsü, Özdilek Caddesi üzerinden tali yola sapmak isterken sol şeride geçtiği anda, karşı yönden gelen R.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

SON ANDA KURTULDU


Dönüş için aniden önüne kıran okul servisini görüp son anda yaptığı manevra ile kaldırım üzerine çıkarak midibüsün altında kalmaktan kurtulan sürücü, kazayı da şans eseri yara almadan atlattı.

Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Burak Erdoğan ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA


Kaza anı, okul servisinin arkasında seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza sonrasında, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan otomobil sürücüsü R.B., kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere cadde üzerinde ilerledikleri sırada karşıdan gelen okul servisinin önlerine aniden kırması sonucu kazanın yaşandığını ileri sürdü.



Kaza sonrası okul servisinde bulunan öğrenciler, adrese gelen bir başka servis aracına bindirilerek evlerine nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aşırı malzeme yüklü kamyonet görenleri şaşırttı

Aşırı malzeme yüklü kamyonet görenleri şaşırttı
Şanlıurfa'da, 'pes' dedirten görüntü

Şanlıurfa'da, 'pes' dedirten görüntü
Öğretmen şiddetine maruz kalan engelli öğrenciye burs

Öğretmen şiddetine maruz kalan engelli öğrenciye burs
Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Beyoğlu’nda 3 araç alev alev yandı

Beyoğlu’nda 3 araç alev alev yandı
Beyoğlu’nda panik anları! 3 araç alev alev yandı

Beyoğlu’nda panik anları! 3 araç alev alev yandı
Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı
Altın rafinerisinin dağıtım aracını film senaryosu gibi planla soyacaklardı

Altın rafinerisinin dağıtım aracını film senaryosu gibi planla soyacaklardı
Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Kafa kafaya böyle çarpıştılar
Bingöl’de meydana gelen bazı kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Bingöl’de meydana gelen bazı kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.
Otomobilin çarptığı yaya havada takla attı

Otomobilin çarptığı yaya havada takla attı