Okul servisi ile otomobil böyle çarpıştı

SON ANDA KURTULDU

KAZA ANI KAMERADA

Mine Bozkurt

M.Y. yönetimindeki servis midibüsü, Özdilek Caddesi üzerinden tali yola sapmak isterken sol şeride geçtiği anda, karşı yönden gelen R.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Dönüş için aniden önüne kıran okul servisini görüp son anda yaptığı manevra ile kaldırım üzerine çıkarak midibüsün altında kalmaktan kurtulan sürücü, kazayı da şans eseri yara almadan atlattı.Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Burak Erdoğan ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza anı, okul servisinin arkasında seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza sonrasında, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan otomobil sürücüsü R.B., kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere cadde üzerinde ilerledikleri sırada karşıdan gelen okul servisinin önlerine aniden kırması sonucu kazanın yaşandığını ileri sürdü.Kaza sonrası okul servisinde bulunan öğrenciler, adrese gelen bir başka servis aracına bindirilerek evlerine nakledildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.