Okul servisinde can veren minik Alperen'in davasında tepki çeken ifadeler



'KAMERA KAYITLARI KURTARILIP İNCELENSİN' TALEBİ

'ALLAH'IN TAKDİRİ'

NE OLMUŞTU?

Yusuf Cevahir

İzmir'in Çiğli ilçesindeki okul servis minibüsünde unutulması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören, tutuksuz sanıklar usta öğretici A.G, servis görevlisi D.K, müştekiler Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi ve olayın gerçekleştiği kurumdaki silindiği iddia edilen kamera kayıtlarının uzman kuruluş tarafından kurtarılarak incelenmesi için 15 sayfalık dilekçe verdi.İşgören çiftinin avukatı Yasin Yiğit ise konunun basit taksirden kaynaklandığını, müvekkillerinin tutukluluk halinden dolayı kamu vicdanının tatmin olduğunu öne sürdü.Yiğit, olayın "Allah'ın takdiri" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.Duruşmayı izleyenler, sanık avukatının bu sözlerine tepki gösterdi.Mahkeme, kreş ve anaokulu konularında uzman bilirkişilerce incelenmesi için gönderilen raporun gelmediğini belirterek, davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi talebini reddetti ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Öte yandan, küçük Alperen'in babası Serkan Sakin (üstteki fotoğraf), duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kreşteki kamera kayıtlarının hala ortaya çıkarılamadığını söyledi.Adalete güvendiklerini belirten Sakin, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. İnşallah caydırıcı bir karar çıkar, tek dileğimiz bu." diye konuştu.İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Alperen'i anaokuluna götüren servisin şoförü Taner İşgören ile servis görevlisi D.K. gözaltına alınmıştı. Taner İşgören, "dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, D.K. serbest bırakılmıştı.Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca okulun kurucusu Yurdagül İşgören ile D.K. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından Yurdagül İşgören tutuklanmış, D.K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.Küçük çocuğun ölümüne ilişkin idari soruşturma çerçevesinde anaokulunun kapatılmasına karar verilmişti.Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan D.K. ile Okul Müdürü B.G'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici A.G'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, A.S'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.