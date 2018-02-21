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Okul servislerinde sensör dönemi

Her koltukta, oturmaya duyarlı sensör sistemleri olacak, tek bir sensör bile çalışmazsa servis hareket etmeyecek. Şoförler, öğrencilerin güvenliğini ekrandan takip edecek

21 Şubat 2018, Çarşamba 10:13
Okul servislerinde sensör dönemi
Okul servis araçlarında yaşanan ölüm olayları ve kazalardan sonra 4 bakanlığın ortaklaşa çalıştığı okul servislerinde alınacak tedbirlere ilişkin yönetmelikle okul servislerinde yeni bir dönem başladı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, İçişleri, Aile ve Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara gönderilen genelgede okul servis araçlarında kullanılacak emniyet kemeri ile her koltukta bulundurulması gereken oturmaya duyarlı sensör sistemlerle ilgili tedbirler yer aldı.


AĞIRLIK, ISI VE HAREKET SENSÖRLERİNDEN EN AZ BİRİ OLACAK


Bu kapsamda okul servis araçlarında sürücü sırasındaki koltuk hariç her koltukta öğrencinin ağırlığı, vücut ısısı ve hareketine duyarlı algılayıcı sensörlü sistemlerden en az biri bulunacak.

Araçta bu sistemlerin de bağlı bulunduğu, oturma düzeni, dolu/boş koltuklar ile iç ve dış kameralardan elde edilen görüntülerin aynı anda izlenebildiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek ve sürücü tarafından basit şekilde yönetilebilecek ekran bulunacak.


ÇIKMAYACAK, KAYMAYACAK, SÖKÜLMEYECEK


Koltukta oturan her bir çocuk veya öğrencinin algılanması için araçlara takılacak sistemlerin enerjisi aracın kendi enerji kaynağından sağlanacak. Bu kapsamda araçlara takılacak sistemlerin araç hareket hâlinde olsun olmasın takıldığı yerden çıkmayacak, kaymayacak, sökülmeyecek şekilde imal edilecek ve bağlantı elemanları çıkmayacak, kopmayacak, sökülmeyecek şekilde korunaklı olacak.


KREŞ ÇOCUKLARININ OTO KOLTUKLARINI EBEVEYNLER GETİRECEK


Kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmet alan 0-36 ay yaş aralığındaki çocukların taşınması için ebeveynleri tarafından temin edilen asgari 9-36 kilogram arasında taşıma kapasiteli oto çocuk koltuğu, emniyet kemeri veya Isofix Çocuk Bağlama Sistemleri ile bağlanacak.

Araçta, üç noktalı emniyet kemerinde çocukların zarar görmemesi için emniyet kemerine koruyucu aparatlar takılacak. Sistemin arızalanması hâlinde arıza giderilene kadar araç sefere çıkartılamayacak.

Türkiye Gazetesi


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