Okula katkı olsun diye istiridye mantarı yetiştiriyorlar

10 TL'DEN BAŞLIYOR

'SATIN ALANLAR ÇOK MEMNUN'

Senim Tanay

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarım bölümü öğretmeni Murat Çay önderliğindeki öğrenciler, sera ve bahçe bitkileri ile sebze yetiştiriciliğinden sonra bu kez okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.10 ve 11’inci sınıf öğrencileri tarafından yetiştirilen istiridye mantarı, okul aile birliğine katkı sağlamak amacıyla kilosu 10 TL’den satılıyor.Öğretmen Murat Çay, "Sera ve bahçe çalışmalarımızın ardından bu yıl deneme amaçlı olarak okulun bodrum katında 40 torba içinde istiridye mantarı yetiştirmeye başladık, 15 gündür de satıyoruz. Satın alanların yüzde 90’ı çok memnun. Talep çok. Gelecek yıl daha yaygın halde yapacağız. Elde edilen gelir, okulumuzun aile birliğine kalıyor ve okul için harcanıyor" dedi.