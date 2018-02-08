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Okula katkı olsun diye istiridye mantarı yetiştiriyorlar

Manisa'da Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, okula katkı sağlamak için istiridye mantarı üretimine başladı

08 Şubat 2018, Perşembe 16:36
Okula katkı olsun diye istiridye mantarı yetiştiriyorlar
Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarım bölümü öğretmeni Murat Çay önderliğindeki öğrenciler, sera ve bahçe bitkileri ile sebze yetiştiriciliğinden sonra bu kez okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

10 TL'DEN BAŞLIYOR

10 ve 11’inci sınıf öğrencileri tarafından yetiştirilen istiridye mantarı, okul aile birliğine katkı sağlamak amacıyla kilosu 10 TL’den satılıyor.

'SATIN ALANLAR ÇOK MEMNUN'

Öğretmen Murat Çay, "Sera ve bahçe çalışmalarımızın ardından bu yıl deneme amaçlı olarak okulun bodrum katında 40 torba içinde istiridye mantarı yetiştirmeye başladık, 15 gündür de satıyoruz. Satın alanların yüzde 90’ı çok memnun. Talep çok. Gelecek yıl daha yaygın halde yapacağız. Elde edilen gelir, okulumuzun aile birliğine kalıyor ve okul için harcanıyor" dedi.



 


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