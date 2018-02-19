Okulda öpücük krizi! 6 çocuğa dava açıldı

‘MÜDÜR POLİS ÇAĞIRDI’

6 ÇOCUĞA DAVA AÇILDI

‘HİÇ Mİ ÇOCUK OLMADILAR’

KANUN NE DİYOR?

Erdinç Şahin

İddialara göre kız öğrencisosyal medya üzerinden mesajlaşıp duygusal yakınlık kurdu. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan arkadaşları videolarını çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra Facebook Messenger uygulamasıyla kız öğrenciye gönderdi.S.Ö de videoyu 2 arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü 2 çocuk arasında daha paylaşıldı. Bu sırada çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve sınıf öğretmenleri girdi. Görüntüyü izleyen okul müdürü H. R. D. tutanak hazırlayıp polise haber verdi. Okula gelen polis ekipleri ise çocukları Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi.S.Ö ve annesi H.Ö., şikayetçi olmadıklarını belirtirken, ilgili makamlar tarafından kanun gereği bilirkişi ve adli tıp raporu düzenlendi. Soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 16 yaşındaki A.K. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, görüntüleri kendi aralarında paylaşan 4 çocuk hakkında ise çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek suçlamasıyla Antalya 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.Yaşanan olayla ilgili konuşan A.Ş.’nin babası mahalle muhtarı Y.Ş., “Bu olayı bu kadar büyütmenin ne anlamı vardı? Ortada şikâyetçi bile yokken çocukları kolundan tutup ağır ceza mahkemesine getirdiler. Neymiş çocuklar öpüşmüş. Bu davayı açanlar hiç mi çocuk olmadı?” derken, A.Ş.’nin, “Abla hapse girer miyim” diye sorduğunu belirten avukat Sevcan Aydın Uzun, şöyle dedi: “Çocukların arasındaki bir oyun buraya kadar gelmiş. Dosyayı görünce ben de şaşırdım. Bu çocuklar daha 13 yaşında. Tabi ki özel bir konunun videoya çekilmesi doğru değil ancak şu andaki yaş gurubunun sürekli video çektiğini, bunu bir oyun olarak gördüğünü biliyoruz.”Türk Ceza Kanunu’nu 226/3: Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.