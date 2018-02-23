Okulda uyurgezer öğrenci alarmı... Dersler iptal edildi

GÜVENLİK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

OKULA PENCEREDEN GİRMİŞ

Senim Tanay

ABD polisi, çarşamba gecesi 7'nci sınıfta okuyan bir öğrencinin, Wendover Ortaokulu'nda mahsur kaldığı için 911'i aradığını açıkladı.Olay yerine giden ekipler, uyurgezer olduğunu ve uyandığında kendisini okulun içinde bulunduğunu söyleyen çocuğu binadan çıkarırken Hempfield Bölgesi Okul İdaresi ise olay üzerine çarşamba günkü dersleri güvenlik endişesiyle iptal etti.Polis, uyurgezer öğrencinin okula pencereden girdiğini ve yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıkta oturduğunu da açıkladı.