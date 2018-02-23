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Okulda uyurgezer öğrenci alarmı... Dersler iptal edildi

ABD'de gece girdiği okulda mahsur kalan uyurgezer öğrenci, derslerin iptal edilmesine neden oldu

23 Şubat 2018, Cuma 11:43
Okulda uyurgezer öğrenci alarmı... Dersler iptal edildi
ABD polisi, çarşamba gecesi 7'nci sınıfta okuyan bir öğrencinin, Wendover Ortaokulu'nda mahsur kaldığı için 911'i aradığını açıkladı.

GÜVENLİK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Olay yerine giden ekipler, uyurgezer olduğunu ve uyandığında kendisini okulun içinde bulunduğunu söyleyen çocuğu binadan çıkarırken Hempfield Bölgesi Okul İdaresi ise olay üzerine çarşamba günkü dersleri güvenlik endişesiyle iptal etti.

OKULA PENCEREDEN GİRMİŞ

Polis, uyurgezer öğrencinin okula pencereden girdiğini ve yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıkta oturduğunu da açıkladı.


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