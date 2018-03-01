Okuldaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

'AMAÇ TOPLUMDA AFET BİLİNCİ OLUŞTURMAK'

Senim Tanay

’nin bahçesinde yapılan tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği, uygulamalı anlatıldı. Daha sonra senaryo gereği, okulun bodrum katında doğalgaz borusu patlayınca yangın çıktı. Okula gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri önce binadaki öğrencileri tahliye etti ve yaralıları okul bahçesinde kurulan sahra hastanesine taşıdı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar ise AFAD ve itfaiye görevlilerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri 112 ekiplerince gerçekleştirildi.AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Deprem Haftası dolayısıyla okullarda eğitimler ve güvenli tahliye tatbikatları yaptıklarını söyledi. Nazif Ekinci,dedi.