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Okuldaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bir okulda yapılan deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

01 Mart 2018, Perşembe 16:59
Okuldaki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Sivas Lisesi’nin bahçesinde yapılan tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği, uygulamalı anlatıldı. Daha sonra senaryo gereği, okulun bodrum katında doğalgaz borusu patlayınca yangın çıktı. Okula gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri önce binadaki öğrencileri tahliye etti ve yaralıları okul bahçesinde kurulan sahra hastanesine taşıdı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar ise AFAD ve itfaiye görevlilerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri 112 ekiplerince gerçekleştirildi.

'AMAÇ TOPLUMDA AFET BİLİNCİ OLUŞTURMAK'

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Deprem Haftası dolayısıyla okullarda eğitimler ve güvenli tahliye tatbikatları yaptıklarını söyledi. Nazif  Ekinci, "Bu etkinlikleri gerçekleştirmedeki temel amacımız, toplumda temel afet bilincini oluşturmak. Her türlü afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, ama tabi topyekün hazır olmak adına okullarımızda, iş yerlerimizde, evlerimizde bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyorduk. Ancak özellikle bu hafta deprem haftası olması nedeniyle yoğunluklu bir şekilde faaliyet yürüttük ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle organizeli bir şekilde Sivas Lisesi’nde 112 ve itfaiyenin de katılımıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

 


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