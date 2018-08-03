Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili bitimine kaç gün kaldı?

MEB 2017-2018 yıllık takvimi okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından şimdiden sorulmaya başlandı. MEB, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini hazırladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Haziran 2018 Cuma günü kapanan okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak. Bugün itibarıyla okulların açılmasına 48 gün kaldı. Bir sonraki eğitim öğretim yılının sona erme tarihi ise 14 Haziran 2019 Cuma günü olarak belirlendi. 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının sömestr tatili ise 18 Ocak 2019'da başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”

OKUL KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sade cümlelerle okulu tanıtın: Çocuğa okul kavramını tanıtın. “Ben de senin yaşında okula başladım”, “Öğretmenin sana hoşuna gidecek bilgiler anlatacak” gibi sade cümleler kullanın.

İkna etmeye yönelik konuşmayın: Çocuğunuza, “Öğretmenin çok tatlı” gibi cümleler söylemeyin. Çünkü çocuk okulla ilgili tecrübesini yaşayıp duygularını kendisi dile getirmeli.

Korkutucu cümleler kurmayın: “Sana vuran biri olursa mutlaka bana söyle” gibi çocuğunuzu korkutacak cümleler kurmayın.

Başka bir çocukla görüştürün: Mümkünse bir önceki yıl okula yeni başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla konuşmasını sağlayın.







