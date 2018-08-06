Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sonra sona eriyor?

"Okullar ne zaman açılacak?" eylül ayına girmemize kısa bir süre kala öğrenciler bu soruyu sorarak net tarihi öğrenmek istiyorlar. Özellikle 1. sınıfa başlayacak olan ve liseye geçiş yapacak olan öğrencileri heyecan sarmış durumda... Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ise yaz tatili hiç bitmesin istiyorlar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Haziran 2018 Cuma günü kapanan okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak. Bugün itibarıyla okulların açılmasına 42 gün kaldı. Bir sonraki eğtim öğretim yılının sona erme tarihi ise 14 Haziran 2019 Cuma günü olarak belirlendi. 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının sömestr tatili ise 18 Ocak 2019'da başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”



























