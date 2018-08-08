Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Haziran ve temmuz ayını geride bıraktık. Dün itibarıyla da Ağustos ayına girmiş bulunuyoruz. Bu ayın bitişiyle birlikte yaz mevsimi sona ererken öğrenci ve velileri okul heyecanı saracak. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yaz tatilinin hiç bitmesini istemezken zaman zaman da "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu sormak durumunda kalıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Haziran 2018 Cuma günü kapanan okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak. Bugün itibarıyla okulların açılmasına 40 gün kaldı. Bir sonraki eğtim öğretim yılının sona erme tarihi ise 14 Haziran 2019 Cuma günü olarak belirlendi. Fakat, Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, 9´uncu sınıf öğrencileri 10 Eylül'de eğitime başlayacak. 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının sömestr tatili ise 18 Ocak 2019'da başlayacak.











