Okulu müdürünün öğrenci tarafından darbedildiği iddiası

KONUŞMAK İÇİN ODASINA ÇAĞIRDI, SALDIRIYA UĞRADI

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mine Bozkurt

Trabzon’un Tonya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Lisesi Müdürü Ahmet Gürpınar, disiplinsiz davranışları nedeniyle uyardığı öğrencisinin yumruklu saldırısına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Ahmet Gürpınar, okulda uygunsuz davranışlar sergilediği gerekçesiyle kendisini uyaran müdür yardımcıları ile tartışan 10’uncu sınıf öğrencisi K.E. ile konuşmak için odasına çağırdı.Gürpınar, odasında bir süre görüştüğü öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı.Gürpınar daha sonra, öğrenci hakkında suç duyurusunda bulundu. Okul idaresinin, öğrencinin bir süre okuldan uzaklaştırılmasına karar verdiği öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.