Okulun önünde çocukları gasp etmeye kalktı ama…

42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, izin gününün sabahında 7 yaşındaki kızıyla birlikte, Sao Paulo’nun Jardim dos Ipês bölgesindeki okulda düzenlenen Anneler Günü etkinliğine gidiyordu.

Tam okulun önüne geldiği sırada bir adam silahını çıkartarak, bölgedeki çocuk ve aileleri soymak istedi. Adamı fark eden Katia da Silva Sastre, silahındaki üç kurşunla soyguncuyu göğsünden vurdu.

21 yaşındaki Elivelton Neves Moreira karşılık vermeye çalışsa da, kurşunlarından biri yere isabet etti, diğeri ise tutukluk yapan silahın içinde kaldı. Adamın silahını da uzaklaştıran polis memuru, soygunu engelledi.

Cumartesi gerçekleşen olayın ardından hastaneye kaldırılan soyguncu, aynı gün hayatını kaybetti.

Vali Márcio França, kadın polisi Pazar günü cesaretinden dolayı ödüllendirdi.