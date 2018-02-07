Okuma yazma kursları 5 Mart’ta 81 ilde başlıyor

2 MİLYON KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Senim Tanay

19 Şubat'a kadar okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmaları yapılacak. İllerde ve ilçelerde belirlenen heyetler muhtarların da desteğiyle ev ziyaretleri yapacak ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kurslara davet edilecek. Etkin bir tanıtım programı da yürütülecek. Kurslar 5 Mart'ta başlatılacak ve en geç 11 Mayıs'ta tamamlanacak.Birinci kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle "Okur Yazarlık Belgesi" verilecek.Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için radyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve ilanlar hazırlanacak.Bakan İsmet Yılmaz, 2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun 14 yaş ve üzerinde olduğunu hatırlatarak bu nüfustan örgün eğitim çağı dışına çıkmış olanlardan 2 milyon 462 bin 613'ünün halen okuma yazma bilmediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da canlı yayına katılarak Müge Anlı'nın başlattığı Okuryazarlık Seferberliği için destek vermişti.