Okuma yazma seferberliği umutlarını yeşertti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve tek gözüyle sadece gün ışığında yüzde 10 görebilen 31 yaşındaki Cengiz Körhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursta kendisi için tahsis edilen özel öğretmen yardımıyla okuma yazma öğreniyor.

Halk arasında "tavukkarası" olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan Körhan, bir gözüyle ve sadece güneş ışığı altında yüzde 10 görebiliyor.

Okuma-yazma öğrenmek isteyen ancak bugüne kadar imkan bulamayan Körhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğini öğrenince Dörtyol Halk Eğitim Merkezine başvurdu.

Görme engelli olması nedeniyle diğer kursiyerlerle eğitim almasının mümkün olmaması üzerine merkez yetkilileri Cengiz Körhan için özel öğretmen tahsis etti.

Haftanın 3 günü gittiği merkezde gün ışığı ortamında özel eğitim alan Körhan, okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

HEDEFİ DİPLOMA ALMAK

Körhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazma öğrenme talebinin karşılanmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kurs sonrası ilk, orta ve lise diploması almak için mücadele edeceğini vurgulayan Körhan, şöyle devam etti:

"Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilen bu kursa katılarak okuma yazma öğreniyorum. İlk, orta ve lise diploması almayı hedefliyorum. Hedeflerime ulaşmak için okumak istiyorum. Kursta benimle yakından ilgileniyorlar. Özel öğretmen tahsis ettiler. Benim tüm engellilere tavsiyem, evlerinde oturmasınlar, uygun kurslara katılsınlar, kendilerini geliştirsinler."













Çalışmak istediğini belirten evli ve 2 çocuk babası Körhan, hedeflerini gerçekleştirebilmek için işi sıkı tuttuğunu aktardı.





Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem de Körhan'ın kısa sürede yazmayı kavradığını belirterek bu durumun kendilerini de çok mutlu ettiğini kaydetti.





Cengiz Körhan'ın öğretmeni Harun Kazan ise öğrencisinin azmiyle herkese örnek olması gerektiğini söyledi.





Körhan'ın eğitimlerine başarıyla devam ettiğinin altını çizen Kazan, "Tavukkarası rahatsızlığına yakalananların okuma yazmaları genellikle 90-100 punto harflerle mümkün oluyor. Öğrencimiz tek gözünden aldığı yüzde onluk bir ışıkla, güneş ışığı ve yakın mesafe olmak kaydıyla okuyabiliyor." diye konuştu.