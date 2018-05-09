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Okuryazarlık belgesini oğlunun elinden aldı

Afyonkarahisar'da okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan Emsal Koçak (66), okuryazarlık belgesini oğlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak’ın elinden aldı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 09:58
Okuryazarlık belgesini oğlunun elinden aldı
Çay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 32 kursiyer için tören düzenlendi. Törende, kursa katılarak okuma yazma öğrenen Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak’ın annesi Emsal Koçak da okuryazarlık belgesi aldı. Emsal Koçak, belgesini oğlu Mustafa Koçak’ın elinden aldı.


'BELGEMİ OĞLUMUN ELİNDEN ALMAK NASİPMİŞ'


Emsal Koçak, okuttuğu oğlunun öğretmen ardından da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğunu belirtti. Bu süre içinde kendisiyle ilgilenemediğini vurgulayan anne Emsal Koçak, "Okumam yazmam yoktu. Oğlum, zaman zaman yardımcı olsa da becerememiştim. Beni kursa yazdırdı. Başardım. Belgemi oğlumdan almak nasipmiş. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum" dedi.


'O ANI HAYATTA UNUTAMAM'


Mustafa Koçak ise, "Annemin tam okuma yazması yoktu. Israrımla kursa yazıldı. Başarılı oldu. Okuryazar belgesi almaya hak kazandı. Törende belgesini bana verdirdiler. Çok heyecanlandım, mutlu oldum. O anı hayatta unutamam" diye konuştu.

Muzaffer NAL/DHA


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