Okyanus macerası Black Desert’ta

MMORPG oyunu Black Desert Online, sürekli oyunu güncel tutmaya ve güncel olayları takip eden etkinlikleri ile dikkat çekiyor. Eklenen yeni içerikler, etkinlikler ve güncellemeler ile oyun dünyasını zenginleştiren Black Desert Online, yeni güncelleme ile birlikte oyunun en büyük haritasını macera severlere açıyor.

Büyük okyanus olarak adlandırılan bu yama ile birlikte oyunun harita boyutu neredeyse iki katına kadar çıkıyor. Haritayla birlikte birçok görevin ve keşfedilecek diyarların da oyuna eklendiğinin farkındalığıyla Magoria, Black Desert dünyasının en büyük tek parça haritası olarak takipçilerini karşılıyor. Gizli hazineler ve devasa yaratıklarıyla yepyeni bir maceranın kapılarını aralayan oyun, okyanus haritasının ikinci bölümünün de eklenmesi ile yepyeni ve çok daha karlı bir ticaret yolunu da aktif etmiş oldu. Ratt Limanı olarak adlandırılan bu ticaret noktasında oyuncular, artık daha farklı ve pahalı ürünlerle daha karlı ticaret yapabiliyor.

Öte yandan Black Desert Online denizlerinde oyuncular artık Hayalet Gemi ile karşılaşıyor. Ekranların aniden kararmasıyla ortaya çıkan gemilerdeki hayalet tayfalarla karşı karşıya kalan oyuncuları gemilerdeki toplar kurtarıyor.