Olası Afrin operasyonuna gönüllü askerlik için başvuruda bulundular

DESTEK İÇİN BAŞVURDULAR



İZMİR

'BU İŞİN CİNSİYETİ OLMAZ'

Mehmet Nuri Turan

İlçe merkezindeki 10 Temmuz Caddesi'nde bir araya gelen yaşları 25-45 arasında değişen bir grup vatandaş, gönüllü askerlik yapmak için hazırladıkları dilekçelerle Askerlik Şube Başkanlığı'na müracaat etti.Dilekçelerini görevlilere teslim eden gruptakiler adına gazetecilere açıklama yapan Hüseyin Tümen, TSK'nın muhtemel Afrin operasyonuna destek vermek için başvuruda bulunduklarını söyledi.Grup, açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı., Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatına gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.Torbalı Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelen aralarında kadınların da bulunduğu partililer, imzaladıkları dilekçeleri teslim etti.MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, askerlik şubesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin Türkiye'nin bekasını tehdit ettiğini belirterek, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik harekatın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.Oral, ülkücüler olarak Türk ordusunun yanında yer almaya hazır olduklarını ve bin civarında imza topladıklarını dile getirerek, "Gerek lojistik alanda gerek cephede ordumuzla birlikte olma adına gönüllü olarak askere alınma talebinde bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız." dedi.Şube başkanlığına dilekçe veren Demet Öncü de bir kadın olarak askere gönüllü katılmak için talepte bulunduğunu belirterek, "Bu işin cinsiyeti olmaz. Geldik askerlik şubesine, ihtiyaç anında hazırız. Kadını erkeği yok bu işin, canımız feda. Gerektiğinde Nene Hatun da oluruz Kara Fatma da oluruz." ifadelerini kullandı.AA