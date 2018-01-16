15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Olası bir Afrin harekatında önce ÖSO sonra TSK devreye girecek

Türkiye'nin Afrin’e yönelik olası bir harekâtında, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de devreye gireceği öne sürülüyor

16 Ocak 2018, Salı 06:35
Olası bir Afrin harekatında önce ÖSO sonra TSK devreye girecek

HAVAALANI DA PLANDA


Buna göre Afrin’e yönelik harekâtta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacak. Ardından önce ÖSO güçleri, daha sonra TSK’ya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.


SEVKIYATA DEVAM


TSK’nın operasyon hazırlıklarıyla bağlantılı sınır hattına yönelik sevkıyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor. Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.


80’DEN FAZLA ATIŞ


TSK’nın Afrin sınır hattındaki karakollarda konuşlu tüm Fırtına obüslerinin namluları Suriye’ye doğru çevrilmiş durumda. Hafta sonunda Afrin’de PYD/YPG güçlerinin taciz atışlarına karşı Fırtına obüslerinin 80’den fazla atışla karşılık verdiği öğrenildi.

(Uğur Ergan - Hürriyet)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya çok sert çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya çok sert çıktı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kör vicdan! İşitme engelli genci öldüresiye dövdüler

Kör vicdan! İşitme engelli genci öldüresiye dövdüler
Köpekten kaçarken denize düşen kediyi vatandaşlar kurtardı

Köpekten kaçarken denize düşen kediyi vatandaşlar kurtardı
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı
AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu
Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak (Ümit Kocasakal kimdir?)

Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak (Ümit Kocasakal kimdir?)
On Numara çekildi (15 Ocak 2018 On numara sonuçları)

On Numara çekildi (15 Ocak 2018 On numara sonuçları)
Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi
Doğubayazıt’ta sis etkili oluyor

Doğubayazıt’ta sis etkili oluyor
Kayak merkezlerinde adım atacak yer kalmadı

Kayak merkezlerinde adım atacak yer kalmadı
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret 

Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret 
Türkiye'den ABD'ye YPG tepkisi

Türkiye'den ABD'ye YPG tepkisi