Olası bir Afrin harekatında önce ÖSO sonra TSK devreye girecek

HAVAALANI DA PLANDA



SEVKIYATA DEVAM



80’DEN FAZLA ATIŞ

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İdil Janet Demiray

Buna göre’e yönelik harekâtta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacak. Ardından öncegüçleri, daha sonraya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.TSK’nın operasyon hazırlıklarıyla bağlantılı sınır hattına yönelik sevkıyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor. Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.TSK’nın Afrin sınır hattındaki karakollarda konuşlu tüm Fırtına obüslerinin namluları Suriye’ye doğru çevrilmiş durumda. Hafta sonunda Afrin’de PYD/YPG güçlerinin taciz atışlarına karşı Fırtına obüslerinin 80’den fazla atışla karşılık verdiği öğrenildi.(Uğur Ergan - Hürriyet)