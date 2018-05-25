Olaylı derbide tutuklanan taraftarlar için flaş gelişme
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarım kalan Türkiye Kupası maçından sonra tutuklanan üç taraftar adli kontrol şartıyla tahliye oldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olayların ardından tutuklanan ve aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i yaralayan çakmağı atan S.D.’nin de bulunduğu 3 kişi, avukatlarının, tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine 29 gün sonra, Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol altına alınarak tahliye oldular.