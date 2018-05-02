Olcay Baykal ikna edildi Deniz Baykal aday oluyor



OLCAY BAYKAL İKNA EDİLDİ



EVRAKLAR HAZIRLANIYOR



SAĞLIK DURUM ÇOK İYİ

Serap Belovacıklı

CHP eski Genel Başkanı ve’ın, 24 Haziran seçimleri için memleketi Antalya’dan aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.’nun dün akşam saatlerinde Deniz Baykal’ı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ettiği öğrenilirken, ziyaretin ana gündemini Baykal’ın milletvekili adayı olup olmayacağı konusu oluşturdu.Kılıçdaroğlu’nun, “Sizi Antalya aday listesinin başına (1’inci sıra) yazmak istiyoruz” dediği öğrenilirken, Baykal ailesine yakın kaynaklar teklifi doğruladı. Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın teklife mesafeli yaklaştığı fakat daha sonra ikna edildiği vurgulandı.Deniz Baykal’a uzun süre siyaset yapan, tedavi sürecini de yakından takip eden CHP'nin eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey’in Deniz Bey’e 1’inci sırayı teklif etti. Aslında burada ikna edilecek kişi Olcay Hanım’dı. O da bugün ikna oldu. Şu an adaylık için evrakları hazırlıyoruz. Son bilgi bu” dedi.Deniz Baykal’ın son derece dinç olduğunu kaydeden Kaptan, “Deniz Bey siyasetten hiç kopmadı. Ben Baykal ailesi ile sürekli beraberim. Tedavi sürecini de yakından takip ediyorum. Kemal Bey doğru olanı yaptı. Deniz Bey’in Türk siyasetine katacağı çok şey var” diye konuştu.Hürriyet