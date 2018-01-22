Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Olcay Şahan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Süper Lig’in 19. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında yaptığı açıklamada, 'Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var. Fenerbahçe maçının üstesinden geleceğiz' dedi

Olcay Şahan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Olcay Şahan, Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili konuştu.

Takımda cezalı oyuncu olduğunu söyleyen Şahan, "Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka bir oyuncu olur. Fazla endişeli değiliz. Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var o yüzden üstesinden geleceğiz" diye konuştu.


'HOCAMIZLA İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK'


Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Olcay Şahan, "9 maçtır yenilmiyoruz. Ligdeki son 2 maçta berabere kaldığımız için üzgünüz ama taraftarlarımıza Fenerbahçe maçında bunları unutturacağız" dedi.

Cenk Tosun hakkında da açıklamalar yapan Şahan, "Cenk Tosun ile sürekli konuşuyoruz. Cenk benim kardeşimdir. Onun için her şey yolunda. Zamana ihtiyacı var.

Devre arasında gitmek kolay değil. Türkiye’nin en büyük bonservis bedeliyle gitti. İngiltere’de daha başarılı olacağına daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kayserispor - Galatasaray maçında Selahattin Aydoğdu krizi

Kayserispor - Galatasaray maçında Selahattin Aydoğdu krizi
Savaşa değil maça gideceklerdi! 

Savaşa değil maça gideceklerdi! 
Süper Lig 18. hafta puan durumu- Süper Lig kalan maçlar

Süper Lig 18. hafta puan durumu- Süper Lig kalan maçlar
Alexis Sanchez-Mkhitaryan takası resmen açıklandı ( Alexis Sanchez kimdir?)

Alexis Sanchez-Mkhitaryan takası resmen açıklandı ( Alexis Sanchez kimdir?)
Türk spor tarihinde bir ilk! Kayakla Atlama spor dalında olimpiyatlara gidiyoruz

Türk spor tarihinde bir ilk! Kayakla Atlama spor dalında olimpiyatlara gidiyoruz
Eskişehirspor, Erkan Zengin ile yollarını ayırdı

Eskişehirspor, Erkan Zengin ile yollarını ayırdı
Ayhan Akman'dan Arda Turan açıklaması

Ayhan Akman'dan Arda Turan açıklaması
Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri

Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri
Yeni Malatyaspor'da Doria iddiası

Yeni Malatyaspor'da Doria iddiası

Kayserispor - Galatasaray (Maç özeti)

Kayserispor - Galatasaray (Maç özeti)
FANATİK’te yeni bir dönem başladı

FANATİK’te yeni bir dönem başladı