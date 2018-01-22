Öldükten 24 saat sonra parmağını oynattı!

Öldükten 24 saat sonra parmağını oynatan kızın videosu sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı bir hesaptan yüklenen görüntüler Güney veya Orta Amerika ülkelerinde çekilmiş gibi görünüyor

22 Ocak 2018, Pazartesi 11:27
Öldükten 24 saat sonra parmağını oynattı!
ABD'de öldükten 24 saat sonra parmağını oynatan kızın videosu sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Çocuğun defnedilmeden önce kameraya çekilen görüntülerinde elindeki parmaklardan birinin hareket ettiği görüldü.


ANNE BABA ÖLDÜĞÜNÜ REDDEDİYOR


Ne zaman ve nerede çekildiği açıklanamayan görüntü, dün internete yüklendi. Klip Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı bir hesaptan yüklendi, ancak Güney veya Orta Amerika ülkelerinde çekilmiş gibi görünüyor. Kızın anne-babasının bu olay üzerine çocuklarının ölümünü reddettiği öğrenildi. Kadavra spazmı olarak adlandırılan bu olaya nadiren de olsa rastlanabiliyor. Bazen beyin ölümünden sonra omurilik küçük kas kasılmalarına neden olan nöronları ateşleyebiliyor. Bu durum çoğu zaman bir yaşam illüzyonuna sebep oluyor.
 


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