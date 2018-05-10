Öldürdüğü köpeği küvete saklamış

DEMİR ÇUBUKLA DÖVDÜ

İdil Janet Demiray

Muğla'nın Milas ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Süleyman Kalaycı Caddesi'nde yaşayan vatandaşlar, gece geç saatlerde bir köpeğin feryadıyla uyandı. Dışarıyı kontrol eden vatandaşlar, A.T'ye ait evin avlusunda bir hareketlilik gördü ve durumu polise bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, bir sokak köpeğini kendisine saldırdığı için demir çubukla döverek öldürdüğünü söyleyen A.T. ile görüştü. Daha sonra zavallı köpeğin ölüsü, A.T'nin evinin banyosunda poşetle sarılmış halde bulundu. Köpeğin canice öldürülmesi ve banyoda saklanması, herkeste şok etkisi yarattı.(Yeni Asır / Volkan Yıldız)