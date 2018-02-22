Öleceğini zanneden yaşlı kadın tüm birikimini harcadı

Doktorlar tarafından 5 yıllık ömrü kaldığı söylenen 62 yaşındaki Jackie Dibb, tüm birikimini harcadı. Ancak doktorlar, yaşlı kadına yanlış teşhis koyduklarını fark etti

Öleceğini zanneden yaşlı kadın tüm birikimini harcadı
Kemal Sunal'ın "Korkusuz Korkak" filminde raporları karışan "Mülayim Ters" ile "Mülayim Sert"in yaşadığı olayın bir benzeri de İngiltere'de yaşandı. 62 yaşındaki Jackie Dibb'e 2016 yılında demans teşhisi konuldu ve en fazla 5 yıl ömrünün kaldığı söylendi. Demans, bir diğer adıyla bunama hastalığına yakalanan yaşlı kadın, kalan son zamanlarını mutlu bir şekilde geçirmek için ömrü boyunca biriktirdiği tüm parasını keyfince harcamaya koyuldu.
 

TALİHSİZ KADIN BÜTÜN BİRİKİMİNİ HARCADI


Ancak teşhisten bir sene sonra doktorlar, Dibb'in raporunu tekrar gözden geçirdiler ve teşhiste yanıldıkları kanısına vardılar.
Bu sırada ise iş işten çoktan geçmişti. Çünkü Jackie ve eşi Rob Dibb tüm birikimlerini harcamıştı. 

Öleceğini zanneden yaşlı kadın, evlerindeki bir odanın tadilatına 4000 sterlin masraf yaptı, tatil paketine 1500 sterlin harcadı, 700 sterline çift kapılı buzdolabı satın aldı. Hatta Jackie, 12 yaşındaki torununa bile öleceğini söyledi.


 

DAVA AÇMAYACAK

 
Teşhis konulduktan 345 gün sonra aslında Jackie'nin hiç demans yaşamadığı ortaya çıktı. Dibb, "Emekli maaşlarımızı ve birikimlerimizi harcadık, tatil yapmak için Türkiye'ye uçtuk ve ihtiyaç duymadığımız şeyleri aldık." diyerek mağdurluğunu belirtti.

Jackie'nin eşi yanlış teşhisten sonra şikayette bulundu ancak sadece bir özür mektubu aldı. Hastane yetkilileri, yaşlı kadının hafıza ve ruh hali değişikliklerinin aslında anksiyete ve depresyondan kaynaklı olduğunu ifade etti. Diğer yandan karısına daha iyi bakabilmek için işinden erken emekli olan Rob Dibb, hastanenin iyi tutumlarından dolayı onlara dava açmayacaklarını söyledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rumlar’dan ’Pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız’ tehdidi

Rumlar’dan ’Pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız’ tehdidi
Radyo sunucusu canlı yayında doğum yaptı

Radyo sunucusu canlı yayında doğum yaptı
14 yaşındaki çocuk doktorların gözü önünde 'yumurtladı'

14 yaşındaki çocuk doktorların gözü önünde 'yumurtladı'
Binlerce kişi o anı bekledi

Binlerce kişi o anı bekledi
Venezuela Başkanı Maduro'dan 'mega seçim' önerisi

Venezuela Başkanı Maduro'dan 'mega seçim' önerisi
Hırvatistan'da nüfus azalmaya devam ediyor

Hırvatistan'da nüfus azalmaya devam ediyor
Air France çalışanları grevde

Air France çalışanları grevde
Diriliş Ertuğrul'u izleyen Amerikalının güldüren yorumları

Diriliş Ertuğrul'u izleyen Amerikalının güldüren yorumları
Son dakika! Amerika'nın Michigan eyaletinde OHAL ilan edildi

Son dakika! Amerika'nın Michigan eyaletinde OHAL ilan edildi
Pekin'de merdiven çilesine 'ücretli asansör' çözümü

Pekin'de merdiven çilesine 'ücretli asansör' çözümü
2018’in en önemli teknolojik gelişmeleri

2018’in en önemli teknolojik gelişmeleri