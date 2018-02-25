OLED panel üretimini azaltıyor!

Adem Özdoğan

Markanın panel üretim birimi olan’den Güney Chungcheong tesisindeki OLED panel üretimini önemli ölçüde azaltması istendi. Salı günü yapılan açıklamada ise yılın ilk çeyreğindeiçin planlanan 45 milyon ila 50 milyon arasıpanel üretim hedefinin 20 milyona düşürüldüğü açıklandı.Samsung, Apple’ın OLED panel siparişlerinin çok olacağı beklentisiyle bu alana 12.6 milyar dolar yatırım yapmıştı. Beklenen siparişteki %60’lık düşüş şirketi zor duruma soktu.Kasım 2017’de piyasaya çıkanlık fiyatı etiketi ile markanın en pahalı ürünü. Belirlediği yüksek fiyat etiketi nedeniyle satışlarda yeterli başarıyı yakalamayan Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 40 milyon iPhone X üretmeyi planlarken evdeki hesap çarşıya uymadı. Şirket, 2018 yılının ilk çeyreği için hedeflediğiüretimini yarıya düşürdü. Aslında Apple için üretim üretim programını değiştirmesi alışılmadık bir durum değil ancak söz konusu amiral gemisi modeli olunca durum değişiyor.Şirket yaptığı resmi açıklamalarda yılın ilk çeyreğindeki satış başarısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre’lik bir düşüş gösterdiğini ancak yıllık bazdaki büyüme oranınarttığını belirtti.