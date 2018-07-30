Olimpiyat şampiyonu eski kayakçı jet ski kazasında öldü

Norveç'teki takımadalar bölgesi Arendal'da tatil yapan 38 yaşındaki Skofterud, jet ski ile bir kayalığa çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nın yanı sıra 2005 ve 2011 dünya şampiyonalarında, kayaklı koşu kadınlar 4x5 kilometre bayrak yarışında altın madalya kazanan Skofterud, 2015'te aktif spor hayatını noktalamıştı.