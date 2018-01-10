Olivier Giroud'nun menajeri Beşiktaş hakkında konuştu

HENÜZ EMEKLİLİK YAŞI GELMEDİ

Erdinç Şahin

ile olan sözleşmesi'un haziran ayında sona erecek'nun adı bir süredirile birlikte anılıyordu.Fransız santrforun menajeriisegazetesine verdiği demeçte oyuncusunun transfer süreciyle ilgili konuşurken'ı üzecek açıklamalarda bulundu.'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "" yanıtını verdi.31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "" ifadelerini kullandı.