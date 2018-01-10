Olivier Giroud'nun menajeri Beşiktaş hakkında konuştu

Arsenal
ile olan sözleşmesi 2019
'un haziran ayında sona erecek Olivier Giroud
'nun adı bir süredir Beşiktaş
ile birlikte anılıyordu.
Fransız santrforun menajeri Michael Manuello
ise Le Figaro
gazetesine verdiği demeçte oyuncusunun transfer süreciyle ilgili konuşurken Siyah Beyazlılar
'ı üzecek açıklamalarda bulundu.
HENÜZ EMEKLİLİK YAŞI GELMEDİ
Manuello, Giroud
'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de Çin kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor.
" yanıtını verdi.
31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Giroud henüz emeklilik yaşına gelmiş değil. Bu yüzden öncelikli olarak parayı düşünmüyor.
" ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin