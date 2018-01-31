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Olivier Giroud resmen Chelsea'de!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Arsenalli Olivier Giroud'nun yeni kulübü belli oldu. Fransız golcü, bir başka Premier Lig devi Chelsea'nin yolunu tuttu

Olivier Giroud resmen Chelsea'de!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yakından ilgilendiği Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud'nun yeni kulübü bir başka Premier Lig devi Chelsea oldu.


1.5 YILLIK İMZA!


Chelsea, Giroud'nun transferini resmi sitesi aracılığıyla duyururken sosyal medya hesabından da oyuncu ile ilgili bir video yayınladı. Açıklamada 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen Giroud'nun Chelsea'yle 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Chelsea'nin 31 yaşındaki santrforun transferi için Arsenal'a ödeyeceği bonservis bedelinin ise 17 milyon euro olduğu öğrenildi.


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