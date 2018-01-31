Olivier Giroud resmen Chelsea'de!



1.5 YILLIK İMZA!

Haber Merkezi

'ın ara transfer döneminde yakından ilgilendiği'in golcüsü'nun yeni kulübü bir başkadevioldu.Chelsea, Giroud'nun transferini resmi sitesi aracılığıyla duyururken sosyal medya hesabından da oyuncu ile ilgili bir video yayınladı. Açıklamada 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen Giroud'nun Chelsea'yle 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.Chelsea'nin 31 yaşındaki santrforun transferi için Arsenal'a ödeyeceği bonservis bedelinin iseolduğu öğrenildi.