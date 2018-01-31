Olivier Giroud resmen Chelsea'de!

Beşiktaş
'ın ara transfer döneminde yakından ilgilendiği Arsenal
'in golcüsü Olivier Giroud
'nun yeni kulübü bir başka Premier Lig
devi Chelsea
oldu.
1.5 YILLIK İMZA!
Chelsea, Giroud'nun transferini resmi sitesi aracılığıyla duyururken sosyal medya hesabından da oyuncu ile ilgili bir video yayınladı. Açıklamada 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen Giroud'nun Chelsea'yle 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Chelsea'nin 31 yaşındaki santrforun transferi için Arsenal'a ödeyeceği bonservis bedelinin ise 17 milyon euro
olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi