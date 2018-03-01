Oltasına 450 kiloluk köpekbalığı takıldı

2018 Rebiülevvel Ayı'nda yapılacak ibadetler neler? Rebiülevvel Ayı ne zaman?
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçı Süleyman Mansur, 450 kiloluk köpekbalığı yakaladı. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki köpekbalığını Efeler'deki dükkanında sergileyen Mansur, bugüne kadar 4 köpekbalığı yakaladığını söyledi. Efeler ilçesindeki Balıkçı Hali'nde esnaf olan Süleyman Mansur (26), Didim açıklarında avlanırken oltasına dev bir köpekbalığı takıldı. Mansur, yaklaşık bir saat mücadele ettiği köpekbalığını tekneye aldı. Mansur'un dükkanında sergilediği dev köpekbalığını gören ilçe halkı, bol bol hatıra footoğrafı çekindi