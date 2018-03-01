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Ölü soyucular

Gazetedeki ölüm ilanlarına bakarak cenaze yakınlarına ulaşan ve "Merhumun bize borcu vardı ödenmezse icraya düşecek" diye tehdit eden dolandırıcılar türedi

01 Mart 2018, Perşembe 17:24
Ölü soyucular
Murat GÜLDEREN

Sahtekarlar dolandırıcılıkta sınır tanımıyor. En son yöntem artık bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti. Cenazeleri gazete ilanlarından takip eden ve kendilerine avukat süsü veren sahtekarlar, cenaze evini arayıp, "Merhumun bize borcu vardı, şimdi icraya düştü. İlgili hesap numarasına hemen para yatırırsanız takip kalkacak" diyerek önlerine geleni dolandırmaya başladılar. 

ŞİKAYETLER ARTTI

Konuyu Posta'ya bildiren Tüketiciler Dernekleği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikayetlerin hızla arttığını belirterek "İnsanları en acılı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para ödemediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.

NUMARAYA ULAŞILAMIYOR

Bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük şöyle devam etti: "Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."  

İLAMSIZ İLANA DİKKAT

Her borcunuz var diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Küçük "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direk 'savcılığa' gidip şikayette bulunun. Ayırca evinize gelen ilamsız ilanlara dikkat edin. Kağıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz, yoksa borcu kabul etmiş olursunuz" diye konuştu. 



Levent Küçük ilamsız ilanlar yoluyla dolandırılan yüzlerce kişi olduğunu ifade etti.

 


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