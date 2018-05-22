Oluğa sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Merkez'e bağlı Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı Kabakçı Apartmanı'nın yağmur oluğuna sıkışan martıyı gören vatandaşlar İtfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oluğa sıkışan martıyı kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla önlemlerini alan ekipler, martıyı sıkıştığı oluktan çıkarttı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan martı, yeniden doğaya salındı.

DHA