'Ölüm madeni'ne olumlu rapor verenlere soruşturma

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs günü meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili, madeni inceleyip 'olumlu' raporu veren Teftiş Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı

27 Mayıs 2014, Salı 13:21
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, facianın meydana geldiği madende son teftişte bulunan ve ’olumlu’ rapor veren 2 müfettiş hakkında idari soruşturma açıldığını söyledi.         

Soma’daki madeni 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza öncesinde denetleyen İş Başmüfettişi Emin Gümüş’ün söz konusu maden şirketinde Projelendirme ve Etüt Müdürü olarak çalışan Hayri Kebapçılar’ın eniştesi olduğu ortaya çıkmıştı. 4 günde tamamlanan denetim sonucu maden  ‘kusursuz’ olarak raporlanmıştı.

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O madeni enişte denetlemiş

Taylan YILDIRIM/DHA

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