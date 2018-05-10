Ölüm Patroniçesi’ne uyuşturucu darbesi!

KOCASI VE 2 OĞLU TUTUKLU

8 EV YIKILDI

Erdinç Şahin

Operasyonekiplerince gerçekleştirildi.’nda uyuşturucu satıcılarını karşı çalışma yapan ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Sokaklarda zehir satan şüphelilere yönelik düzenlenen şafak baskınında 3 kilo 800 gram uyuşturucu, satışa hazır 300 fişek uyuşturucu madde, 14 hap ele geçirildi.Baskın düzenlenen evlerden birinin deolarak bilinen Saide D. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evinden de 100 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Saide D. ile birlikte 14 şüpheli yakalandı. Saide D.’nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.Polis ekipleriyle birlikte baskına katılan beldiye ekipleri, ruhsatsız olan ve yıkım kararı alınan 8 evi yıktı. Yıkılan evlerden birinin de Saide D.’nin olduğu öğrenildi.