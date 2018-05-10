Ölüm Patroniçesi’ne uyuşturucu darbesi!

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirildi.
Çayırbaşı
’nda uyuşturucu satıcılarını karşı çalışma yapan ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Sokaklarda zehir satan şüphelilere yönelik düzenlenen şafak baskınında 3 kilo 800 gram uyuşturucu, satışa hazır 300 fişek uyuşturucu madde, 14 hap ele geçirildi.
KOCASI VE 2 OĞLU TUTUKLU
Baskın düzenlenen evlerden birinin de Ölüm Patroniçesi
olarak bilinen Saide D. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evinden de 100 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Saide D. ile birlikte 14 şüpheli yakalandı. Saide D.’nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.
8 EV YIKILDI
Polis ekipleriyle birlikte baskına katılan beldiye ekipleri, ruhsatsız olan ve yıkım kararı alınan 8 evi yıktı. Yıkılan evlerden birinin de Saide D.’nin olduğu öğrenildi.
Erdinç Şahin