Ölüm Vadisi'ndeki hareket eden taşlar Kayseri'de ortaya çıktı





DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK

Can Hakman

'ninileeyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley'de (Ölüm Vadisi), bulunan ve "hareket eden taşlar" olarak adlandırılan doğa olayı bu kez farklı bir şekilde Kayseri'de ortaya çıktı. Şehir merkezine 87 kilometre uzaklıktaki İnliören Köyü'nde sabah saatlerinde ortaya çıkan ve kendi kendine hareket eden gizemli silindir şeklindeki kar topları görenleri şaşırttı.Bu gizemli doğa olayını mahalle sakinlerinden Ramazan Gök (25) fotoğrafladı. Sabah erken 06.00 sularında hayvanlara bakmak için evden çıkan Ramazan Gök, bir anda mahallenin yanına kadar gelen kar toplarını görünce hemen fotoğraf makinesine sarıldı ve bu ilginç olayı fotoğrafladı. Olayı anlatan Ramazan Gök, "Sabah erken saatlerde hayvanlara bakmak için evden çıktığımda ilginç bir manzarayla karşılaştım ve hemen telefonumu alıp görüntü aldım. Eve tekrar gelip 58 yaşındaki babama sorduğumda böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi. Tahminimize göre; dün gece sabaha kadar esen karayel, kar tabakasını kilometrelerce sürükleyip köyün kenarına silindir şeklinde kar tabakası olarak getirmişti. Bu durumu gören bir çok köylü de şaşkınlığa kapıldı. Köyümüzde yaşı büyük olanlar böylesine bir olayı daha önce hiç görmediklerini söyledi" dedi.Güneşin çıkmasıyla yarım saat içinde eriyen ve sayıları binlerceyi bulan ilginç kar topları, akıllara bilim insanlarının yıllarca çözmek için çaba harcadığı ünlü'ninileeyaletlerinin sınırında bulunande (), bulunan ve hareket eden taşları getirdi.İHA