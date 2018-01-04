Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü

Belçika'da uçan nesne alarmı turuncuya yükseldi

Nazlı Erdol

İspanya'nın kuzeyindekibölgesinde iki kişi büyük bir dalga nedeniyle boğulurken bir kişi de Fransız Alpleri'nde kayak yaparken üstüne ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.'da yetkililer ilk defa ülkenin beş ana deniz bariyerini aynı anda kapattı.'da saatte 110 kilometreyi geçen hızda esen rüzgarlar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.Rüzgarlar'da ise saatte 147 kilometre hıza ulaştı.nedeniyle ülkede dördü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.'tekişiddetli rüzgarlar nedeniyle ziyarete kapatılırken parklar da dalların düşme riskine karşı halka kapatıldı.İsviçre'de bir vagonun rüzgar nedeniyle raydan çıkıp devrilmesi nedeniyle sekiz kişi yaralandı. Ülkede en hızlı rüzgar rekorukenti yakınlarında saatte 195 kilometre ile kırılırken İsviçre genelinde 14 bin eve elektrik verilemedi.haber ajansına göre rüzgarlar nedeniylekantonunda kayakçılar teleferikte mahsur kalırkenkentinde bir küçük uçak ters döndü vekentinde 13 metrelikdevrildi.ve'da etkisini hissettiren fırtına nedeniyle Kitzbühel'de yaklaşık 20 kayakçı bir teleferikte mahsur kaldı.'da halk düşen dallar ve diğer uçan nesnelere karşı uyarılırken uyarı seviyesi dört üzerinden üçüncü seviyeye denk gelen turuncu seviyeye yükseltildi.de de 161 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle binlerce evin elektriği kesildi ve ulaştırma sistemlerinde sorunlar yaşandı.