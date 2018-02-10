Ölümden döndü yine de aracını bırakmadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan kamyonetin sürücüsü aracını bırakıp gitmek istemedi

Ölümden döndü yine de aracını bırakmadı
Kaza, 18.30 sıralarında İzmit Kandıra Yolu Muratköy mevkiinde meydana geldi.

Enver K. idaresindeki kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ARACINI BIRAKMAK İSTEMEDİ


Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonetin sürücüsü Enver K. olay yerinden aracını bırakıp ayrılmak istemedi. Sağlık ekiplerinin ısrarı ve bir yakının olay yerine gelmesi üzerine ikna olan Enver K. ambulansa bindi.

Kaza nedeniyle Kandıra Yolu Muratköy mevkii Kandıra istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritte verildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Uğur Konuk / İHA)


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