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Olumlu hava şartları hazır giyim ve ayakkabıyı olumsuz etkiledi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hazır giyim ve ayakkabı sektörünün kış sezonu için ürettiği ürünlerin satışını olumsuz etkiledi

Olumlu hava şartları hazır giyim ve ayakkabıyı olumsuz etkiledi
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, hava değişikliklerinin ham madde kullanımından ürünlerin gramajına, yaşam stillerine kadar birçok alanı etkilediğini belirterek, bu yıl kaban, mont üretimi ve satışında ciddi oranda azalma görüldüğünü kaydetti.

Karasu, geçen yıl çok şiddetli bir kış görüldüğünü, bu yıl ise kış aylarında baharın yaşandığını ifade ederek, "Birçok kişi, bu yıl ürünlerini geçen seneye göre hazırladı. Bu nedenle üst giyim satışında yavaşlama ve durgunluk var." dedi.

Eskiden bahar sezonunun şubat, mart aylarında açılırken, yeni sezonun açılmasının ocak ayına kadar geldiğini belirten Karasu, bu geçiş süreçlerindeki ara sezon denilen ürünlerin azalmaya başladığını, sezonların geriye doğru kaydığını söyledi.

Hava sıcaklıkları dolayısıyla gerçekleşen yaşam stilleri değişikliğinin, talepteki değişikliği de beraberinde getirdiğini anlatan Karasu, taleplerdeki değişikliğin üreticileri yeni buluşlar ve inovasyon yapmaya ittiğini vurguladı.
 

"Kaban, mont gibi kışlık ürünler indirime kaldı"


Hadi Karasu, yeni ürün gruplarının hayata girmeye başladığına, daha aktif, spor ve rahatlığa yönelik ürünlerin üretildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kaban, mont gibi kışlık ürünler indirime kaldı. Bunu indirime kalan stok ürün miktarından görüyoruz ancak bunlar geçici dönemsel konular... Geçen yıl ve bu yıl yaşadığımız 2 zıt durum... Hiçbir marka üreticisi buna göre kendini ayarlamaz, genel hava koşullarına göre üretim ve ürün koleksiyonunu yapar. Ama bu dönemde buna yakalananlar bu sorunu yaşıyorlar, indirime kalan ürünleri var."

Karasu, gelecek birkaç yıl içerisinde Avrupa piyasasında yüzde 2-3'lük büyüme beklenmesi, Türkiye'nin de ihracatının önemli bir bölümünü Avrupa'ya yapması dolayısıyla 2018 yılında yüzde 10'luk büyüme görüleceğini öngördüklerini kaydetti.


"Kar yere düşmeden, ayakları üşümeden kimse ayakkabı almıyor"


Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Süleyman Gürsoy da olumlu hava şartlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, eskiden insanların kış gelmeden kışlık ayakkabılarını alıp kenara koyduğunu, şimdi kar yere düşmeden, ayakları üşümeden kimsenin mağazaya gidip ayakkabı satın almadığı anlattı.

Kışlık ayakkabı satışlarında düşüş yaşandığını ifade eden Gürsoy, vitrinlerde indirim üstüne indirim yapıldığını, bu sezon için yapılacak çok şey olmadığını ve gelecek sezon için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Gürsoy, hava şartlarının kışlık ürünlerde yüzde 20-30 düşüşe sebep olduğunu, satışlarda İstanbul ve batıdaki kentlerin önem taşıdığını, doğu illerinde "kışın çok olmasının" satışlar için anlam yaratmadığını söyledi.

AA

 


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