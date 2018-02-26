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Olumsuz hava koşulları BUDO seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları BUDO seferlerini iptal etti
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

AA


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