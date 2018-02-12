Ölümün eşiğindeki kediye 'Hayat' veren müdahale

"Ölümün eşiğinden döndüler"

"Bu hikaye sıcak bir yuva ile sonlanmalı"

Nazlı Erdol

"Hayvanlar hayatın pozitif dengesidir şiarıyla hareket ederim." diyen veteriner hekim Emre Demir, bir vatandaşın "Işıklar Caddesi'ndeki parkta gözü iltihaplı bir kedi var" ihbarıyla harekete geçti.Parkta bahsedilen kediyi bulan Demir, yaptığı muayenede kedininolduğunu ve yavrularından birinin doğum kanalında sıkıştığını belirleyince sezaryenle doğumunu gerçekleştirdi.Demir, anestezi nedeniyle gece boyunca uyuyan kediye refakat ettiğini, yavrularını da biberon ile beslediğini, bir ara durumu ciddi şekilde kötüleşen kediyi de hayatta tutmayı başarmanın mutluluğunun tarifsiz olduğunu vurguladı.Demir, "Kediyi bulduğumda doğum başlayalı 9-10 saat olmuştu. Muhtemelen 2-3 saat içinde hem anne hem de yavruları hayatını kaybedecekti. Ölümün eşiğinden, kıyısından döndüler. O yüzden anne kedinin ismini 'Hayat' koydum. Bundan sonra anne ve yavrularının inşallah güzel bir yuvası da olur." dedi.Kedilerin bundan sonraki bakımını da üstlendiklerini belirten Demir, şöyle devam etti:"Annenin tam anlamıyla sağlığına kavuşuncaya kadar tedavisine devam edeceğiz. Yavruların da sağlıklı şekilde büyümesini sağlayacağız. Yavruları, 2 aylık olduktan sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Daha önce'nda yakalanan gümrük kaçağı 15 İskoç kedisini sahiplenmek için yaklaşık 3 bin kişi bizi aramıştı. Ücretsiz sahiplendirmiştik. Aynı ilgiyi bu yavrular için de bekliyoruz. Bu yavruları da ücretsiz sahiplendireceğiz. Onların bir hikayesi var. Gerçekten güzel bir hikayeleri var ve bu hikayenin mutlu sonla, sıcak bir yuva ile bitmesi gerekiyor."İnsanların duyarsızlığından şikayet eden Demir, kedinin doğum yapmaya çalıştığı parkın bulunduğu Işıklar Caddesi'nin, Antalya'nın en hareketli yeri olduğuna, buna rağmen özellikle sokak hayvanlarına yeteri kadar ilgi gösterilmediğine dikkati çekti.