Ölümünden bir ay sonra Turan Özdemir'e ödül geldi

Dondurmam Gaymak'ın başrolü: Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti (Eşinden açıklama var)

Çiğdem Saltık

15 Ocak'ta Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu'nun yaptığı '' filmindeki rolüylendeödülünü layık görüldü.'in ödülünü, festivalin uzun metraj yabancı film kategorisindeödülüne layık görülen filmin yönetmenialdı., törende yaptığı konuşmada, ödülüve ailesi adına aldığını belirtti ve ''Ülkem usta bir oyuncuyu, ben ise çok iyi bir dostumu kaybettim. Türkiye'ye döner dönmez ödülünü mezarına getireceğim'' dedi., salonda dakikalarca alkışlandı.