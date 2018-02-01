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Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)

Geçtiğimiz sezonun EuroLeague finalistlerinin mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 95-70 mağlup etti. Bu sonuçla Olympiacos, 14. galibiyetini alarak temsilcimizle galibiyet sayısını eşitlemiş oldu

Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Olympiacos, özellikle Printezis ve Papanikolaou'yu kullanarak ilk 5 dakikalık bölümü 18-9 üstün geçmeyi başardı. Spanoulis'i de devreye sokan Olympiacos, 3:20 kala 26-13'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Spanoulis liderliğinde etkili oyununu sürdüren Olympiacos, ilk çeyreği 34-18 önde tamamladı. 


İLK YARIDA 11 SAYILIK FARK


İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncularıyla ki özellikle Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4:22 kala skoru 38-29'a getirdi. Kenardan gelen Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed gibi isimlerle etkinliğini sürdüren temsilcimiz rakibinin farkı açmasına izin vermedi ve ilk yarı 45-36 sona erdi. 

Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis 14 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed süre aldığı 7 dakikalık bölümde 13 sayı üreterek temsilcimizin en skoreri olarak ilk yarıyı tamamladı. 


KENARDAN GELEN OYUNCULAR FARK YARATTI


Temsilcimiz üçüncü çeyrekte Ali Muhammed'i etkili kullanmaya devam etse de rakibine Spanoulis ile cevap veren Olympiacos, ilk 5 dakikalık bölümü 57-43 üstün geçti. Kalan bölümde Olympiacos'u durdurmakta sıkıntı yaşayınca temsilcimiz periyodu 71-54 geride kapattı. 

Son çeyrekte temsilcimiz geri dönüş adına bir reaksiyon gösteremezken Olympiacos, kenardan gelen oyuncularıyla farkı daha da açmayı başardı ve karşılaşmadan 95-70 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Olympiacos, 21. maçında 14. galibiyetini alarak temsilcimizle galibiyet sayısını eşitlemiş oldu. 


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