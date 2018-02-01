Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş (Maç özeti)



İLK YARIDA 11 SAYILIK FARK



KENARDAN GELEN OYUNCULAR FARK YARATTI

Haber Merkezi

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Olympiacos, özellikle Printezis ve Papanikolaou'yu kullanarak ilk 5 dakikalık bölümü 18-9 üstün geçmeyi başardı. Spanoulis'i de devreye sokan Olympiacos, 3:20 kala 26-13'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Spanoulis liderliğinde etkili oyununu sürdüren Olympiacos, ilk çeyreği 34-18 önde tamamladı.İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncularıyla ki özellikle Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4:22 kala skoru 38-29'a getirdi. Kenardan gelen Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed gibi isimlerle etkinliğini sürdüren temsilcimiz rakibinin farkı açmasına izin vermedi ve ilk yarı 45-36 sona erdi.Olympiacos'ta14 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Fenerbahçe Doğuş'tasüre aldığı 7 dakikalık bölümde 13 sayı üreterek temsilcimizin en skoreri olarak ilk yarıyı tamamladı.Temsilcimiz üçüncü çeyrekte Ali Muhammed'i etkili kullanmaya devam etse de rakibine Spanoulis ile cevap veren Olympiacos, ilk 5 dakikalık bölümü 57-43 üstün geçti. Kalan bölümde Olympiacos'u durdurmakta sıkıntı yaşayınca temsilcimiz periyodu 71-54 geride kapattı.Son çeyrekte temsilcimiz geri dönüş adına bir reaksiyon gösteremezken Olympiacos, kenardan gelen oyuncularıyla farkı daha da açmayı başardı ve karşılaşmadan 95-70 galip ayrıldı.Bu sonuçla Olympiacos, 21. maçında 14. galibiyetini alarak temsilcimizle galibiyet sayısını eşitlemiş oldu.