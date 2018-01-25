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Ömer Aşıklı New Orleans Pelicans deplasmanda galip

New Orleans Pelicans, Spectrum Center'da karşı karşıya geldiği Charlotte Hornets'i 101-96’lik skorla mağlup etti. Pelicans'ta oynayan milli basketbolcu Ömer Aşık, 4 dakika 12 saniye süre aldığı maçta sayı üretemezken, 2 ribaund ile maçı tamamladı. 

Ömer Aşıklı New Orleans Pelicans deplasmanda galip
NBA’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. New Orleans Pelicans, deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'i 101-96 mağlup etti. Pelicans'ta milli basketbolcu Ömer Aşık 4 dakika 12 saniye süre aldığı maçta sayı üretemezken, 2 ribaund ile oynadı.

Jrue Holiday 19 sayı, 5 ribaund ve Anthony Davis 19 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Hornets'ta ise Dwight Howard 22 sayı, 16 ribaund, Kemba Walker 20 sayı, 7 asistle takımın katkıda bulundu.
 

ERSAN'IN ATLANTA'SI MAĞLUP


Toronto Raptors, Philips Arena'da oynadığı Atlanta Hawks'ı 108-93 mağlup etti. Atlanta'da forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, 10 dakika 53 saniye süre aldığı müsabakada 3 ribaund ile oynadı. Toronto'da Fren Van Cleet 19 sayı, 7 ribaund ve Jonas Valanciunas 16 sayı, 13 ribaund ile maçı tamamladı. Atlanta ise Dennis Schroder 20 sayı, 8 ribaund ve John Collins 13 sayı, 16 ribadunla takımına katkıda bulundu.
 

HOUSTON DEPLASMANDA GALİP


Houston Rockets, American Airlines Center'da oynadığı Dallas Mavericks'ı 104-97'lik skorla yendi. Houston'da James Harden 25 sayı, 13 asist ve Ariza 23 sayı, 4 ribaund ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Dallas'ta ise Wesley Matthews 29 sayı, 5 asist ile müsabakayı tamamladı.
 

BOSTON'IN IRVING VE TATUM TAŞIDI


Boston Celtics, Staples Center'da karşı karşıya geldiğini Los Angeles Clippers'ı 113-102 mağlup etti. Boston'da Kyrie Irving 20 sayı, 8 ribaund ve Jayson Tatum 18 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Clippers'ta ise Blake Griffin 23 sayı, 5 sayı ve Lou Williams 20 sayı, 7 asistle mücadele etti.

NBA’de günün sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 96 - New Orleans Pelicans: 101
Detroit Pistons: 95 - Utah Jazz: 98
Indiana Pacers: 116 - Phoenix Suns: 101
Philadelphia 76ers: 115 - Chicago Bulls: 101
Atlanta Hawks: 93 - Toronto Raptors: 108
Dallas Mavericks: 97 - Houston Rockets: 104
Memphis Grizzlies: 85 - San Antonio Spurs: 108
Portland Trail Blazers: 123 - Minnesota Timberwolves: 114
Los Angeles Clippers: 102 - Boston Celtics: 113


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