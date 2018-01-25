Ömer Aşıklı New Orleans Pelicans deplasmanda galip

ERSAN'IN ATLANTA'SI MAĞLUP

HOUSTON DEPLASMANDA GALİP

BOSTON'IN IRVING VE TATUM TAŞIDI

Erdinç Şahin

’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti.deplasmanda karşılaştığı101-96 mağlup etti. Pelicans'ta milli basketbolcu4 dakika 12 saniye süre aldığı maçta sayı üretemezken, 2 ribaund ile oynadı.19 sayı, 5 ribaund ve19 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti. Hornets'ta ise22 sayı, 16 ribaund,20 sayı, 7 asistle takımın katkıda bulundu.'ı 108-93 mağlup etti. Atlanta'da forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, 10 dakika 53 saniye süre aldığı müsabakada 3 ribaund ile oynadı. Toronto'da Fren Van Cleet 19 sayı, 7 ribaund ve Jonas Valanciunas 16 sayı, 13 ribaund ile maçı tamamladı. Atlanta ise Dennis Schroder 20 sayı, 8 ribaund ve John Collins 13 sayı, 16 ribadunla takımına katkıda bulundu.'ı 104-97'lik skorla yendi. Houston'da James Harden 25 sayı, 13 asist ve Ariza 23 sayı, 4 ribaund ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu. Dallas'ta ise Wesley Matthews 29 sayı, 5 asist ile müsabakayı tamamladı.'da karşı karşıya geldiğini113-102 mağlup etti.18 sayı, 6 ribaund ile oynadı.23 sayı, 5 sayı ve20 sayı, 7 asistle mücadele etti.Charlotte Hornets: 96 - New Orleans Pelicans: 101Detroit Pistons: 95 - Utah Jazz: 98Indiana Pacers: 116 - Phoenix Suns: 101Philadelphia 76ers: 115 - Chicago Bulls: 101Atlanta Hawks: 93 - Toronto Raptors: 108Dallas Mavericks: 97 - Houston Rockets: 104Memphis Grizzlies: 85 - San Antonio Spurs: 108Portland Trail Blazers: 123 - Minnesota Timberwolves: 114Los Angeles Clippers: 102 - Boston Celtics: 113