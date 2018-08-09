Sahibi olduğu ve uydu üzerinde yayın yapan TV kanalları üzerinden bitkisel ilaçların satışı ile adından söz ettiren Dr. Ömer Coşkun geçen yıl 26 Şubat günü vefat etti. Ömer Coşkun’dan geriye, kendisi ile birlikte şirketlerinde çalışan, eşi Mine Coşkun (47) ile iki kızı kaldı. Coşkun’un vefatından bir ay sonra, 27 Mart günü, eşi Mine ve kızı Fatma Nur Coşkun (26), reddi miras talebi ile Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Anne-kızı, Ömer Coşkun’dan geriye kalan mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini belirtti. Mahkeme 13 Nisan günü, anne-kızın davasını kabul ederek Ömer Coşkun’dan kalan mirası reddettiklerini hüküm altına aldı. Bu karar bir gün sonra kesinleşti.

ÖMER COŞKUN'UN KIZI: ‘BABAMIN MİRASINI KABUL EDİYORUM’

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Ömer Coşkun’un ikinci kızı Sümeyra Coşkun (25) ise, annesi ve kardeşi için verilen reddi miras kararının kesinleştiği gün Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. Sümeyra Coşkun, babasının yasal mirasçısı olduğunun tespitini talep etti. Mahkeme, dava başvurusundan 1 hafta sonra karar verdi. Mahkeme, Ömer Coşkun’dan geriye kalan mirasın 1 olarak kabul edildiğini bu payın da kızı Sümeyra Coşkun’a ait olduğuna hükmetti. Coşkun, yasal mirasçılık belgesini aldı.

Kızı Fatma Nur, eşi Mine ile ikinci kızı Sümeyra Coşkun, geçen yılki cenaze törenine katıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK BORÇ

Mine Coşkun ve kızının reddi miras talebinde bulunmasının gerisinde ise, geride kalan yüklü borç, batık haldeki şirketler, ve devam eden hukuki ihtilafların olduğu öğrenildi. Coşkun’un yayın yapan televizyonları ve kontrolündeki şirketlerin kamuya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Rakam kesin olmamakla birlikte, borç miktarı 20 milyon lirayı aşıyor. Ömer Coşkun adına kayıtlı gayrimenkullerin ise 2 milyon TL değerinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu gayrimenkuller ise vefatından sonra satılarak tedavi masrafları karşılandı ve bazı borçları kapatıldı.

‘DEPOLAR YAĞMALANDI’

Ömer Coşkun’un vefatı sonrası, sahibi olduğu şirketlerin depolarındaki ürünler, 30 kadar araç ve TV şirketlerindeki ekipmanların ise yağmalandığı öne sürülüyor. Söz konusu malların, Ömer Coşkun’un yanında çalışan kişilerin kurduğu şirketlere aktarıldığı iddia edildi. Bu konuda, savcılığa sunulan savunma dilekçesine göre, dolandırıcılık yapmakla suçlanan isimler arasında Abdullah D., Mustafa E. yer aldı.

MUHASEBECİSİ DAVA AÇTI

Öte yandan, Coşkun’un hayatta olduğu süreçte şirketlerinde muhasebeci olarak çalışan Yakup G.’nin savcılık başvurusu sonrası Mine Coşkun hakkında, ‘Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Dava dosyasına göre Coşkun, G.’nin yetkilisi olduğu şirketin banka hesabına gelen 2.3 milyon lirayı çekmesine karşın muhasebeye teslim etmediği öne sürülüyor.

BENİ VE KIZLARIMI TEHDİT EDİYORLAR

Mine Coşkun ise, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek davacı olan ve tanık olarak gösterilen kişilerden bazılarını, sahibi oldukları şirketlerin çalışanı olduklarını belirterek “Haksız ve hukuka aykırı menfaat temin etmek istiyorlar” dedi. Coşkun ayrıca, eşinin vefatı sonrası kızları ve kendisinin bu kişilerin tehditlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması Aralık ayı başında yapılacak.