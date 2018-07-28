Ömer Faruk Beyaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ömer Faruk Beyaz kimdir? sorusu Fenerbahçe Kulübü'nün genç yeteneği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı konuşma sonrası tekrar sorulmaya başlandı. Ali Koç, genç yıldız için "Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. 2 kez görüştüm kendisiyle. Comolli de görüştü. Eski yönetim bir sözleşme yapmış. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunda ülkenin en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafalarını karıştırmaya çalışıyor. Aileler bazen futbolculara çok faydalı oluyor, bazıları zararlı oluyor. Bu aile umarım faydalı olacak." cümlelerini sarf etti.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir.

İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır.

Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz’ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi’nde eğitimini sürdürmektedir.

who is ömer faruk beyaz?



