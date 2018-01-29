Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'nda adaylığını açıkladı

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı! Ümit Kocasakal kimdir?

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Son Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday oldu

Serap Belovacıklı

ve'nin ardından eskida CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Yeni Genel Başkan CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultay'da belli olacak.1967 yılında Artvin'de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara'da avukatlık yapmaktadır.7 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamamış, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.