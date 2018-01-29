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Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'nda adaylığını açıkladı

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

29 Ocak 2018, Pazartesi 12:23
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'nda adaylığını açıkladı
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ardından eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Yeni Genel Başkan CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı  36. Olağan Kurultay'da belli olacak. 

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ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?


1967 yılında Artvin'de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara'da avukatlık yapmaktadır.

7 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.

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Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamamış, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.


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