Ömer Halisdemir'in son görüntüsü! Adım adım şehadete yürüdüğü an

Büşra Kamış

veherkes tarafından merak ediliyor. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci generalhemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarı çıkması yer alıyor. Kısa bir süre sonra Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor. Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, bilirkişilerin, güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen fotoğraflarla hazırladığı raporda, şehit Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) son saatleri görülüyor.Bilirkişilerce davanın görüldüğü Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapordaki fotoğraflar ve tespitlere göre, şehit Halisdemir, resmi araçla saat 20.39'da ÖKK kışlasına geldikten sonra, saat 20.41'de turnikelerden geçerek karargah binasına giriyor.Şehit Halisdemir, sonraki fotoğraflarda, karargah binası içinde, Harekat Merkezi civarının da bulunduğu farklı yerlerde görülüyor.Halisdemir'i saat 00.11'de karargah binasının birinci kat koridorunda gösteren fotoğrafta, sivil araçla silah ve teçhizatla kışlaya gelen 12 kişiden, eski astsubay başçavuş Uğur Demirtaş ve eski teğmen Bilal Tosun da bulunuyor. Aynı fotoğrafta Sezgin Güney, Ümit Koçak ve Ahmet Türe de yer alıyor.Şehit Halisdemir'in, saat 01.04'te personel turnikesine açılan koridorda, nöbetçi astsubay kıdemli başçavuş Ahmet Karaslan'a ellerini açarak bir şeyler söylediği dikkati çekiyor.Saat 01.05'te nöbetçi amirliğine geçen Halisdemir'in yanında Nedim Şahin ve Ahmet Türe'nin olduğu görülüyor.Halisdemir, saat 02.13'te karargah komuta katında emir astsubayı odasından telefonla konuşarak koridora çıkıyor ve daha sonra aynı odaya dönüyor.Halisdemir, bir dakika sonra karargah binası önüne çıkmak üzere birinci katın merdivenlerinin başında bulunuyor. Aynı fotoğrafta eski albaylar Ümit Bak ile Murat Aydın da merdivenin daha aşağı kısmında görülüyor.Saat 02.14'te karargah binası önüne çıkan Halisdemir, saat 02.16'da cuntacı Semih Terzi'nin de yer aldığı timin arasına karışarak Terzi'ye ateş ediyor.Ardından karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Halisdemir'e, Terzi'nin ekibinde bulunan eski binbaşı Fatih Şahin tarafından ateş ediliyor.Sonraki dakikalarda darbe girişimine karışan bazı askerlerin Halisdemir'in cenazesinin başına toplandıkları görülüyor.Saat 02.50'de, daha önce karargah binasına götürülen yaralı Terzi, beraberindeki askerlerce GATA'ya sevk edilmek üzere helikopter pistine taşınıyor. Aynı karede, Ömer Halisdemir'in cansız bedeninin sırt üstü yerde yatar vaziyette bulunduğu dikkati çekiyor.O dönem tümgeneral rütbesiyle ÖKK komutanlığı görevini yürüten Zekai Aksakallı, saat 10.18'de bir grup askerle şehit Halisdemir'in naaşının başına geliyor. Aksakallı, diz çökerek şehit Halisdemir'i alnından öperken görülüyor.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Tanıkların ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, davaya konu olaylarla ilgili hazırlanan ayrıntılı bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini ve raporun daha önce taraf avukatları ve sanıklara gönderildiğini söyledi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının bilirkişi raporuna yönelik tek tek savunmalarını ve taleplerini aldı. Taleplerin ardından ara kararını veren mahkeme tüm sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 19 Mart tarihine erteledi.Ölümüyle Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Ömer Halisdemir'in son görüntüsü kameralara böyle yansıdı.Zekai Aksakallı'nın 16 Temmuz sabahı kahraman şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; 16 Temmuz sabahı, darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in cenazesinin başına gitti. Zekai Paşa'nın eğilip kahraman şehidi alnından öptüğü o anlar kameralara yansıdı.Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldürdü. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın verdiği emir üzerine darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden oldu.Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın otuz kurşunuyla şehit edildi.Ömer Halisdemir'in şehadetinin ardından darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilirken, diğer darbeci askerler de teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler de üniformalarına "Şehit Ömer Halisdemir" yazan apoletler takmıştır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in eşi ve kızıyla bir araya geldi.Erdoğan, darbeci askerlere ilk kurşunu sıkarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir'in eşi ve kızıyla Meclis'te bir süre sohbet etti.