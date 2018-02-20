Ömer Halisdemir'in son görüntüsü! Kimdir Ömer Halisdemir

Büşra Kamış

veherkes tarafından merak ediliyor. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci generalhemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarı çıkması yer alıyor. Kısa bir süre sonra Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Tanıkların ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, davaya konu olaylarla ilgili hazırlanan ayrıntılı bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini ve raporun daha önce taraf avukatları ve sanıklara gönderildiğini söyledi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının bilirkişi raporuna yönelik tek tek savunmalarını ve taleplerini aldı. Taleplerin ardından ara kararını veren mahkeme tüm sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 19 Mart tarihine erteledi.Ölümüyle Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Ömer Halisdemir'in son görüntüsü kameralara böyle yansıdı.Zekai Aksakallı'nın 16 Temmuz sabahı kahraman şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; 16 Temmuz sabahı, darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in cenazesinin başına gitti. Zekai Paşa'nın eğilip kahraman şehidi alnından öptüğü o anlar kameralara yansıdı.Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldürdü. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın verdiği emir üzerine darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden oldu.Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın otuz kurşunuyla şehit edildi.Ömer Halisdemir'in şehadetinin ardından darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilirken, diğer darbeci askerler de teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler de üniformalarına "Şehit Ömer Halisdemir" yazan apoletler takmıştır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in eşi ve kızıyla bir araya geldi.Erdoğan, darbeci askerlere ilk kurşunu sıkarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir'in eşi ve kızıyla Meclis'te bir süre sohbet etti.