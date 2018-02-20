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Ömer Halisdemir'in son görüntüsü! Kimdir Ömer Halisdemir

15 Temmuz hain darbe girişimin seyrini canını vererek değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in son video görüntüsü ortaya çıktı. Darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntülerini izlemek için posta.com.tr'ye tıklayın. Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basarak ele geçirmek istemesi üzerine Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci komutanı vurarak tarihe geçti. 16 Temmuz sabahı ise Zekai Aksakallı'nın şehit Halisdemir'i alnından öptüğü görüldü. İşte kahraman askerimizin şehitliğe yürüdüğü o son videosu...

20 Şubat 2018, Salı 11:15
Ömer Halisdemir'in son görüntüsü! Kimdir Ömer Halisdemir
Şehit Ömer Halisdemir'in son videosu ve görüntüsü herkes tarafından merak ediliyor. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurma anından hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarı çıkması yer alıyor. Kısa bir süre sonra Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.

ÖMER HALİSDEMİR ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Tanıkların ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, davaya konu olaylarla ilgili hazırlanan ayrıntılı bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini ve raporun daha önce taraf avukatları ve sanıklara gönderildiğini söyledi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının bilirkişi raporuna yönelik tek tek savunmalarını ve taleplerini aldı. Taleplerin ardından ara kararını veren mahkeme tüm sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 19 Mart tarihine erteledi. 

İŞTE ÖMER HALİSDEMİR'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ölümüyle Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Ömer Halisdemir'in son görüntüsü kameralara böyle yansıdı. 



ZEKAİ AKSAKALLI HALİSDEMİR'İN ALNINDAN ÖPTÜ

Zekai Aksakallı'nın 16 Temmuz sabahı kahraman şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; 16 Temmuz sabahı, darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in cenazesinin başına gitti. Zekai Paşa'nın eğilip kahraman şehidi alnından öptüğü o anlar kameralara yansıdı.


ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldürdü. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın verdiği emir üzerine darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden oldu.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın otuz kurşunuyla şehit edildi.

Ömer Halisdemir'in şehadetinin ardından darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilirken, diğer darbeci askerler de teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler de üniformalarına "Şehit Ömer Halisdemir" yazan apoletler takmıştır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİSDEMİR'İN EŞİ VE KIZIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in eşi ve kızıyla bir araya geldi.

Erdoğan, darbeci askerlere ilk kurşunu sıkarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir'in eşi ve kızıyla Meclis'te bir süre sohbet etti.

 


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