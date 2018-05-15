Ömrünü mikrosefali hastası çocuklarına adadı

Van'da yaşayan Akise Tuci, hayatını mikrosefali hastası olarak dünyaya gelen 2 çocuğuna adadı.

İpekyolu ilçesindeki Hatuniye Mahallesi'nde 10 ve 16 yaşındaki mikrosefali hastası çocuklarına adeta gözü gibi bakan 50 yaşındaki Tuci, fedakarlığıyla takdir topluyor.

Çocuklarının yaşadığı hastalıktan kurtulması için birçok doktorun kapısını çalan anne Tuci, evlatlarının durumu kendisini kahretse de mücadeleyi hiç bırakmadı.

Eşinden aldığı destekle çocuklarının tüm ihtiyacını karşılayan ve bakımlarını özenle yapan Tuci, özel eğitim almaları için çocuklarını götürdüğü okulda da onları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Fedakarlığıyla çevresindekiler tarafından takdir edilen Akise Tuci, 16 yıldır yanından hiç ayırmadığı çocuklarına hayatını adadığını söyledi.

"KENDİ HAYATIMI BİR KENARA BIRAKTIM"

Bütün gününü çocuklarıyla geçirdiğini ifade eden Tuci, "Kendi hayatımı bir yana bırakıp, onların güzel bir yaşam sürdürmesi için mücadele ediyorum. Onlarla beraber okula gidiyorum, parkta eğlenmelerini sağlıyorum. Beslenmeleri ve diğer ihtiyaçlarını her gün düzenli olarak yapıyorum. Okulda akşama kadar yanlarında kalıyorum." diye konuştu.

Anne Tuci, çocuklarının eğitimi için sürekli bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Onlarla beraber ben de okullu oldum. Çok zor ama onlar benim için hayata bedeldir. Onlarla yatıp kalkıyorum. Tüm hayatımı onlara adadım. Onlar benim her şeyim. Onların hem anneleri, hem öğretmenleri, hem babaları hem de yol arkadaşlarıyım. Bazen bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama ben onları anlamıyorum, bu durum beni çok üzüyor. Böyle özel çocuklara sahip çıkmak lazım. Tüm annelerin engelli çocuklarına en iyi şekilde bakmalarını istiyorum, onların elini hiç bırakmayalım."

"O DÜNYANIN EN FEDAKAR ANNESİDİR"

Baba Salih Tuci de eşinin çocukları için gösterdiği fedakarlığın tüm anneler için iyi bir örnek olduğunu aktardı.

30 yıldır evli olduğu eşinin çocuklarını özenle yetiştirdiğini belirten Tuci, şöyle konuştu:

"O, dünyanın en fedakar annesidir. Çocuklar onun hayatı oldu. Beslenmeleri, bakımları ve tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde yapıyor. Çoğu kadın onu görünce bu mücadelesine hayran kalıyor. O gerçekten bir melektir. Allah her çocuğa böyle anne nasip etsin."

MİKROSEFALİ NEDİR?

Mikrosefali, bir bebeğin baş çevresinin aynı cinsiyetteki akranlarına göre belirgin şekilde küçük olması olarak tanımlanıyor.

Mikrosefalide beyin, normale göre küçük ve gelişmemiş olduğu için hastada hayat boyu devam eden felç, oturma, kalkma ve koşma gibi eylemlerde gelişimsel gecikmeler, yutmada zorlanma ve beslenme sorunları, epilepsi, görme ve işitme sorunları, günlük hayatta öğrenmeyi ve uygulamayı aksatacak zihinsel engel ve hiperaktivite gibi problemler ve belirtiler görülüyor.