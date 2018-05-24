Ömür Arpacı Arka Sokaklar dizisine dahil oldu

Ömür Arpacı, 'Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde 'Rıza Baba'nın ekibine yeni katılan 'Kazım' karakterine hayat verecek.

Kazım yıllar önce ailesine yaptığı iyilik sebebiyle Rıza Baba’ya hayranlık duymaktadır. Aslen Trabzonlu olan Kazım, Manisa’da iki suçlunun peşinden koşarken yolda ezilmek üzere olan iki çocuğu kurtarmıştır. Ödül olarak çok istediği Rıza Baba’nın ekibine dahil olur.

'Arka Sokaklar' dizisi, yeni bölümüyle 25 mayıs Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

ÖMÜR ARPACI KİMDİR

1982 doğumlu oyuncu Ömür Arpacı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde gerçekleştiren Ömür Arpacı özellikle Avrupa Yakası dizisinde Dursun karakteri ile ekran severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yalan Dünya dizisinde ise Reis karakterini canlandıran oyuncu 2014 yılının Eylül ayında Dildar Deniz Erten ile evlenmiştir. Ömür Arpacı aslen Trabzon’ludur.



