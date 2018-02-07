Ömür Gedik, Khaleesi oldu



'AMERİKA'DA YENİ DOĞAN KIZ ÇOCUKLARININ ADINI KHALEESİ KOYUYORLAR'



ÖMÜR GEDİK'E ÜÇ KİLO EK SAÇ

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Elif Bayram

, Şahsenem’in 90’lı yıllardaki hit şarkısıile dinleyicilerin karşısına çıktı. Şarkıya ilginç bir klip çeken Ömür Gedik,’taki Khaleesi oldu.Diziyi çok sevdiğini söyleyen Ömür Gediksadece erkekler değil ben de hayranım. Böyle güçlü, aşka inanan, vicdanlı bir karaktere hayran olmamak elde değil. Sadece dizi ve filmlerde değil gerçek hayatta da bütün kadınların böyle olması en büyük dileğim. Zaten Amerika'da da yeni doğan kız çocuklarının çoğuna artık Khaleesi ismi veriliyor” dedi.Reklam yönetmeni Mehmet Ali Arsan yönetmenliğinde çekilen klipte Ömür Gedik'e son günlerin popüler oyuncusu Tuan Tunalı eşlik etti. Sanat yönetmenliğini Melis Göktürk'ün, stil danışmanlığını Büke Göksel'in yaptığı klipte Ömür Gedik'e Khaleesi benzerliği için üç kilo ek saç takıldı. Sonrasında örülen ve çiçeklerle süslenen saçın hazırlıkları beş saat sürdü.