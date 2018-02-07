Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ömür Gedik, Khaleesi oldu

Müzik kariyerine yeni teklisi ‘Gözyaşlarım Anlatır’ ile devam eden Ömür Gedik, fenomen dizi Game of Thrones'taki Khaleesi oldu ve kamera karşısına geçti

Ömür Gedik, Khaleesi oldu
Ömür Gedik, Şahsenem’in 90’lı yıllardaki hit şarkısı ‘Gözyaşlarım Anlatır’ ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Şarkıya ilginç bir klip çeken Ömür Gedik, Game of Thrones’taki Khaleesi oldu.


'AMERİKA'DA YENİ DOĞAN KIZ ÇOCUKLARININ ADINI KHALEESİ KOYUYORLAR'


Diziyi çok sevdiğini söyleyen Ömür Gedik “Khaleesi'ye sadece erkekler değil ben de hayranım. Böyle güçlü, aşka inanan, vicdanlı bir karaktere hayran olmamak elde değil. Sadece dizi ve filmlerde değil gerçek hayatta da bütün kadınların böyle olması en büyük dileğim. Zaten Amerika'da da yeni doğan kız çocuklarının çoğuna artık Khaleesi ismi veriliyor” dedi.


ÖMÜR GEDİK'E ÜÇ KİLO EK SAÇ


Reklam yönetmeni Mehmet Ali Arsan yönetmenliğinde çekilen klipte Ömür Gedik'e son günlerin popüler oyuncusu Tuan Tunalı eşlik etti. Sanat yönetmenliğini Melis Göktürk'ün, stil danışmanlığını Büke Göksel'in yaptığı klipte Ömür Gedik'e Khaleesi benzerliği için üç kilo ek saç takıldı. Sonrasında örülen ve çiçeklerle süslenen saçın hazırlıkları beş saat sürdü.




Ömür Gedik, manken Caner Tanrıverdi’yi tokatladı!Ömür Gedik, manken Caner Tanrıverdi’yi tokatladı!
Kuyu köpek artık Ömür Gedik’e emanetKuyu köpek artık Ömür Gedik’e emanet
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ayaküstü atıştıFerhat Göçer ve Ömür Gedik ayaküstü atıştı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı

Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı
Müge Anlı eski eşi Burhan Akdağ'dan neden boşandı? Burhan Akdağ kimdir?

Müge Anlı eski eşi Burhan Akdağ'dan neden boşandı? Burhan Akdağ kimdir?
Seren Serengil, Yaşar İpek ile 10 Temmuz'da evleniyor (Yaşar İpek kimdir?)

Seren Serengil, Yaşar İpek ile 10 Temmuz'da evleniyor (Yaşar İpek kimdir?)
Kylie Jenner'ın anne olma yolundaki özel anları

Kylie Jenner'ın anne olma yolundaki özel anları
Kylie Jenner yeni doğan kızına Stormi adını verdi

Kylie Jenner yeni doğan kızına Stormi adını verdi
Seda Sayan'ın zor anları!

Seda Sayan'ın zor anları!

Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi? Sinem Ökten kimdir?

Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi? Sinem Ökten kimdir?
Cezmi Baskın Avusturya’da oyunculuk dersi verdi

Cezmi Baskın Avusturya’da oyunculuk dersi verdi
Hangi ünlüler estetik harikası?

Hangi ünlüler estetik harikası?
Gökçe Bahadır makyaj hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü

Gökçe Bahadır makyaj hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki çekim hatalarına bakın!

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki çekim hatalarına bakın!